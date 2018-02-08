Ceza ve Tevkifevleri müdürü ‘müjdeledi’: 140 yeni hapishane yapılıyor

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Meclis’teki İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Toplantısı’nda konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, kapasitenin üzerinde 27 bin mahkum olduğunu ve 140 yeni hapishane yapımının sürdüğünü söyledi.

Birgün’den Hüseyim Şimşek’in haberine göre dün gerçekleştirilen toplantıda hapishanelerin kapasiteleri, yaşanan problemler ve yeni hapishanelerin inşaatları konuşuldu.

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Toplantıya katılan Yılmaz, mahkumların temel problemlerinden çok ‘modern hapishaneler’den bahsetti. Hapishanelerde güncel verilere göre 235 bin 888 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu belirten Yılmaz, ‘kapasite üzeri mahkum’ sayısının ise tam 27 bin olduğunu aktardı.

Yılmaz, 140 yeni hapishane inşaatının sürdüğünü, 40 hapishaneninse yıl sonuna kadar faaliyete geçmesini planladıklarını anlattı.

845 mahkuma bir doktor

Hasta tutsakların tedavi edilemeyişine ilişkin eleştirilere değinmeyen Yılmaz, bununla birlikte hapishanelerdeki doktor sayısını da paylaştı. Yılmaz, 235 bin 888 mahkumun bulunduğu hapishanelerde sadece sekiz kadrolu doktorun bulunduğunu söyledi. Kadrosu başka kurumlarda olan doktor sayısı ise 271 olarak açıklanırken böylece hapishanelerde her 845 mahkum için sadece bir doktor bulunduğu ortaya çıktı.

Yılmaz’ın paylaştığı dikkati çekici veriler arasında, çocuk ve kadın kapalı hapishanelerindeki hamile mahkumların sayısı da yer aldı. Yılmaz, hapishanelerde toplam 2 bin 979 çocuk mahkumun, 9 bin 700 ise kadın mahkumun bulunduğunu söyledi. Hapishanelerde anneleriyle tutulan çocuk sayısının 650 olduğunu belirten Yılmaz, hamile mahkum sayısının ise 65 olduğunu söyledi.