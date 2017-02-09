‘Ceza sistemi değişmeli’ diyen Mehmet Demirkol ‘NBA modeli’ni önerdi: 100 bin dolardan başlamalı, katlanarak artmalı

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, gergin bir atmosferde geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından disipline sevk edilen isimlere verilen cezaların caydırıcılıktan uzak olduğunu savundu.

Beni ilgilendiren kısmı ne kadar caydırıcı olduğu’

“Bir spor yazarı olarak beni ilgilendiren kısmı bu cezaların ne kadar caydırıcı olduğu” diyen Demirkol, şöyle devam etti: “Yani bu cezaları gördükten sonra kulüpler, taraftarlar, oyuncular ‘Bir hata ettik, bunu bir daha yapmayalım’ diyecekler mi, demeyecekler mi? Cezalar bunun için verilir. Hapis cezası da bunun için verilir insanlara. Hem topluma hem yapana. Bir daha yapmasın diye. Burada böyle olacak mı, olmayacak mı göreceğiz. Bana kalırsa olmayacak.”

‘Ceza sistemini değiştirmemiz lazım’

Bu cezaların hiç kimsenin umrunda olmayacağını ifade eden Fanatik yazarı, “Kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünecekler. İki taraftan da aynı şeyleri dinleyeceğiz. Yüzde yüz olarak, eminim buna. İki, oyuncular ya da teknik heyet bir şey kaybetmeyecek. Dolayısıyla bu ceza sistemini değiştirmemiz lazım” diye konuştu.

‘100 bin dolar cezası olmalı, katlanarak artmalı’

Oyunculara maç oynamama yerine yüksek para cezaları verilmesi önerisini getiren Demirkol, “NBA’de olduğu gibi. Atıyorum bu tip bir hareket yaptığında 100 bin dolar cezası olmalı. İkinci defa yaparsan katlanarak artmalı. Böyle olursa zaten oyuncular aklından bile geçirmez bunu yapmayı. Bu işin çözümü budur. Üzerine yapılacak tartışmalar son derece manasız” ifadelerini kullandı.