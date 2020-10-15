‘Ceza olarak’ trambolinde zıplatılan sekiz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzde aşamalı bir süreç var ve sonuna kadar gidilecek. Yani neden bu kadar ısrar ediyorlar anlamıyoruz. Farklı beklentilere girmeleri çok yanlış. Burası da bir kurallar ülkesi sonuçta” dedi.