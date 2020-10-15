‘Ceza olarak’ trambolinde zıplatılan sekiz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan sekiz yaşındaki bir kız çocuğu, ‘ceza olarak’ aşırı sıcak havada uzun süre trambolin üzerinde zıplatıldıktan sonra hayatını kaybetti. İki kişi tutuklandı.
Çocuk, 29 Ağustos’ta, Odessa kentinde, Daniel ve Ashley Schwarz çiftinin evinde hayatını kaybetti. Odessa polisi, eve gittiklerinde kız çocuğunun öldüğünün belirlendiğini açıkladı.
Soruşturmada, çocuğun kahvaltı bile etmesine izin verilmeden uzun süre trambolinde zıplamaya zorlandığı tespit edildi. Polis açıklamasına göre çocuğa bu sırada su da verilmedi.
Otopsi sonucunda ise çocuğun, aşırı sıcak havada uzun süre hoplaması sonucunda meydana gelen dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) nedeniyle öldüğü belirlendi.
Tutuklanan Schwarz çiftinin cinayetten yargılanacağı belirtildi. Schwarz çiftinin çocuğun anne-babası olmadığı açıklandı. Çocuğun neden onların yanında kaldığı, koruyucu aile olup olmadıkları ise açıklanmadı.