Ceza kesilince çığlık atan sürücü videosunu ‘sızdıran’a soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafik polisleri kendisini durdurup ceza kesince çığlık çığlığa bağıran kadının videosunun paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Müdürlüğün yazılı açıklamasında, trafik şubesinin 1 Kasım saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi’ndeki Balat Hastanesi önünde Eyüpsultan ilçesi yönünde denetim yaptığı belirtildi.

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Açıklamaya göre polis, denetim sırasında öğretim görevlisi Özlem Atan T. isimli sürücüyü de seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu gerekçesiyle durdurdu.

Polis, sürücüye emniyet kemeri takmadığı, telefonla konuştuğu ve aracının muayenesini yaptırmadığı için ceza kesti.

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Ancak haberlere yansıdığı gibi, sürücüye ehliyeti olmadığı için ceza kesilmedi.

Açıklamada, “Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir” dendi.

Polislerin ifadeleri alınacak

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntü bir polis memuru tarafından çekildi.

İdari soruşturma kapsamında polisin kimliği ve nasıl sosyal medyada verildiği araştırılacak. Görevli tüm polislerin ifadeleri alınacak.