Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceza kesilen restoran sahibi, masa ve sandalyeleri sokağa attı

Adana’da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında müşterilerine ceza kesilen restoranın sahibi, masa ve sandalyeleri caddeye attı.

Seyhan ilçesinde polis, devriye sırasında Karacaoğlan Caddesi’nde şırdancıda kısıtlamanın başladığı saat 21:00’den sonra çok sayıda kişinin yemek yediğini belirledi.

Reklam

Restorana giren polis ekipleri, 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletmenin sahibine de Covid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Polisin işlem yapmasının ardından restoranın sahibi ve çalışanları, masa ve sandalyeleri caddeye attı. Restoran sahibi, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

SON HABERLER

Osman Kavala Avrupa’nın daimi gündeminde

Avrupa Konseyi, iş insanı Osman Kavala’yı daimi gündemine alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili denetim süreci de bu hafta başladı.