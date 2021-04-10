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Yaramazlara biraz batar!

Ceza kesilen Norveç başbakanı ‘hata’sını kabul etti: İtiraz etmeyeceğim

Covid-19 tedbirlerine uymadığı için para cezası kesilen Norveç Başbakanı Erna Solberg, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti, toplumdan ‘sorumlu’ davranmasını istedi.

Fotoğraf: Facebook

Norveç polisi, geçen şubat ayında, kısıtlama kurallarını ihlal ederek doğum günü için restoranda kutlama yapan başbakana para cezası kesmişti.

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Başbakan Erna Solberg, cezayı kabul ettiğini, polisle konuştuğunu ve para cezasını ödeyeceğini belirterek “Norveç halkı bireylerin de hata yapabileceğini ve hata yapan bireylerin bunun bedelini ödemekle yükümlü olduğunu biliyor” diye konuştu.

Başbakan, “Benim davrandığımdan daha sorumlu davranmalılar” dedi.

Öte yandan komiser Ole Severud, başbakanın öncü bir rolü olduğunu ifade ederek cezanın ‘halkın Covid-19 önlemlerine olan güveninin korumak için’ verildiğini kaydetti.

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