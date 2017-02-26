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Ceza hukuku uzmanı Şen’den idam uyarısı: Hukuktan vazgeçmek ile karşı karşıya kalırsınız

 

Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr. Ersan Şen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sıkça dile getirilen idam tartışmalarını hatırlatıp, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bağlayıcı kararlarından dolayı bir hukuk devleti ilkesinden, hukuktan vazgeçmek ile karşı karşıya kalırsınız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kayseri’deki ‘Yeni anayasa ve referandum süreci’ konulu konferansta konuşan Şen, idam cezasını savunan bir hukukçu olduğunu vurgulayıp, “Kişi hak ve hürriyetleri açısından Batı sizin önünüzdeyse ve siz öyle ya da böyle insan haklarına taraf olmuşsanız, ölüm cezasını kaldıran 6 ve 13’üncü protokolleri bağlayıcı olarak kabul etmişseniz, anayasanın 17’nci maddesinin dışına ve kanunların dışına ölüm cezasını almışsanız, tekrar bu cezaya dönmenin yolu kanaatimce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi üyeliklerinden vazgeçmek anlamına gelir. Vazgeçerseniz bunun sonucu nedir? İddialı bir söz söylemek istemem ama bir hukuk devleti ilkesinden hukuktan vazgeçmek ile karşı karşıya kalırsınız” diye konuştu.

‘Kayıpları bilmek gerek’

Ülkedeki çocuklara insan hak ve hürriyetleri, hukuk evrensel ilkeleri, başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmayı öğretmek gerektiğini belirten Şen, idam cezası gelmesi halinde vatandaşlara nelerin kaybedileceğini de anlatma zorunluluğunu vurguladı: “Ölüm cezası getirmek konusunda referandum, oy kaygısı ile değil, bunu gerçek manada getirmek istediğinizde bu milletin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini bir birey kazancı olarak terk ettiğinizi ve kaybedeceklerinizi bilmeniz lazım. Bekara boşanmak kolay.”

Cumhurbaşkanının yemin sorunu

‘Partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda halkın önüne sunulan değişikliklerde cumhurbaşkanı yemininin bulunmadığına dikkat çeken Şen, “Cumhurbaşkanlığın tarafsızlık andı, yemini durduğu müddette Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini ettiği sürece tarafsızlığı devam etmek zorundadır. Kanaatimce bu madde cumhurbaşkanının isim üzerinden gitmiyorum, siyasete girebilmesi, genel başkan ya da partisinde üst düzey yönetici olmasını engeller” diye konuştu.

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