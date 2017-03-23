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Ceza gibi ceza: Ligden çekilen Arhavi Gençlikspor ‘olmayan’ lige düşürüldü 

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), ligden çekilme kararı alan Artvin 1’nci Amatör Ligi ekiplerinden Arhavi Gençlikspor’u bir alt lige düşürdü.

Fotoğraf: Arhavim.com

AFDK’nın 20 Mart tarihli kararıyla, Borçkaspor maçına çıkmayan Arhavi Gençlikspor 3-0 hükmen mağlup sayılırken, aynı sezon içinde bunu iki tekrarladığı gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.


Yerel Futbol’un haberine göre, kurulun bu kararına karşın Artvin’de Arhavi Gençlikspor’un mücadele edebileceği bir alt lig yok. A takım seviyesindeki yedi ekibin yarıştığı Artvin 1’nci Amatör Ligi dışında başka bir grup, alt veya üst kategori bulunmuyor.

 

 

 

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