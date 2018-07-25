Ceza gelmişti: HDP’li Ahmet Şık Meclis içtüzüğünü AİHM’e taşıyor

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, içtüzüğü aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında verilen Meclis’teki iki oturumdan men ve maaş kesintisi cezasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacağını belirtti.

Önceki gece terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı görüşülürken, Şık’ın Meclis’te yaptığı konuşma AKP’lilerin tepki göstererek kürsüye yürümesi üzerine yarıda kalmış. Şık’a iki oturum genel kurul çalışmalarına katılmama cezası verilmişti.

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DW Türkçe’den Aslı Işık’a konuşan Ahmet Şık iç tüzüğü AİHM’e götüreceğini söyledi.

2017’de AKP ve MHP’nin teklifiyle değiştirilen içtüzüğün 161’inci maddesine göre, ‘görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline, milletvekiline, Türk Milletinin tarihine ve ortak geçmişine, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzene hakaret etmek ve sövmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak’ ceza gerektiriyor.

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HDP’li Şık’a da bu maddeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Meclis’te iki oturuma katılmama ve ödeneğinin üçte ikisini kesme cezası verilmişti.

Şık “Meclis’te çoğunluk kimde ise istediği herkese istediği cezayı verebiliyor. İçtüzük üzerinden bir cezalandırma yapıyorlar ve buna itiraz edeceğiniz bir hukuki merci bile yok. Dolayısıyla iç hukuk da yok. Doğrudan AİHM’e başvuru yapacağım” dedi.

Ne olmuştu?

Genel kurulda önceki gece terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısı görüşülürken HDP’li Şık partisinin verdiği değişiklik önergesi üzerine söz aldı.

Hukukun ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı yönünde bir konuşma yapan Şık, “İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini…” cümlelerini kurduğu sırada AKP sıraları ayaklandı.

Bunun üzerine AKP’li TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, mikrofonun sesini kıstı ve kürsüden kimseye hakaret edilmemesi yönünde Şık’a uyarıda bulundu. Bazı AKP milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine HDP’liler de Şık’ı savunmak üzere ayaklandı.

Kürsü çevresinde tartışma devam ederken Şentop, birleşime beş dakika ara verdi. Oturum tekrar başlarken, Şentop Şık’a Meclis’ten iki birleşim çıkarılma cezası verilmesini teklif etti. Oylamada teklif oy çoğunluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte salondan ayrıldı.