Ceza birleştirdi: Ankaragücü seyircisiz oynanan Tokatspor maçı için yaklaşık 30 bin ‘hatıra bileti’ sattı 

Tahkim Kurulu, Gümüşhanespor maçında çıkan olaylar nedeniyle Ankaragücü’ne verilen iki maç seyircisiz oynama cezasını bir maça düşürdü.

Başkent ekibi, seyircisiz oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan Tokatspor maçı için yaklaşık 30 bin hatıra bileti sattı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) ceza kararı sonrası taraftardan gelen yoğun talep üzerine Tokatspor maçına 5 liralık hatıra bileti bastıran Ankaragücü yönetimi, sarı-lacivertli camianın yoğun ilgi gösterdiği kampanya sonucunda yaklaşık 30 bin bilet satıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ankaragücü’nün deplasmanda Gümüşhanespor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sırasında başlayan ve maç sonrasında da devam eden olaylarda 19 kişi yaralandı.

Karşılaşmanın 55’nci dakikasında beraberinde 50 kişilik bir grupla kale arkasından stada giriş yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın tribünleri ‘rabia’ işaretiyle selamlaması tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulüp, olaylı maçın tekrarı için federasyona başvuruda bulundu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Bu maçta yaşananlar siyasetin spor üzerindeki baskısının en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçmiş, Ankaragücü’nün nasıl bu noktaya getirildiğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

PFDK, Gümüşhanespor’a beş, Ankaragücü’ne ise iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Tahkim Kurulu, Başkent ekibinin cezasını bir maça indirdi.