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Çeyrek finale 90 dakika: Atina’da Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş İstanbul’a avantajla dönüyor

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Fotoğraflar: bjk.com.tr

Karaiskakis Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 36’ncı dakikada Esteban Cambiasso’dan geldi. Siyah-beyazlılar bu gole 53’üncü dakikada Vincent Aboubakar’la yanıt verdi.


Son düdüğe kadar etkili bir oyun sergileyen ve pozisyonlar yakalayan Beşiktaş’ın ikinci golü bulma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçın rövanşı 16 Mart Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de Vodafone Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın 15’inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, rövanş maçında forma giyemeyecek.

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