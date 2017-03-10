Çeyrek finale 90 dakika: Atina’da Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş İstanbul’a avantajla dönüyor

Referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır’a gelen CHP heyetinden grup başkanvekili Özgür Özel yurttaşlara çağrı yaptı: “Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek, ‘Evet’ oyu atmak demektir.”