Çeyrek finale 90 dakika: Atina’da Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş İstanbul’a avantajla dönüyor

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Olympiakos’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Karaiskakis Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golü 36’ncı dakikada Esteban Cambiasso’dan geldi. Siyah-beyazlılar bu gole 53’üncü dakikada Vincent Aboubakar’la yanıt verdi.
Son düdüğe kadar etkili bir oyun sergileyen ve pozisyonlar yakalayan Beşiktaş’ın ikinci golü bulma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçın rövanşı 16 Mart Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de Vodafone Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın 15’inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tolgay Arslan, rövanş maçında forma giyemeyecek.