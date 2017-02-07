Çeyrek finalde Fenerbahçe’yle eşleşen Kayserispor’un ‘gönlüne göre olmuş’: Nerede kalmıştık? 

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, federasyonun Riva’daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Çeyrek final

Kasımpaşa – Rizespor

Sivasspor – Konyaspor

Başakşehir – Akhisar Belediyespor

Kayserispor – Fenerbahçe

Yarı final

Kasımpaşa – Rizespor | Sivasspor – Konyaspor

Başakşehir – Akhisar Belediyespor | Kayserispor – Fenerbahçe

İlk maçlar 28 Şubat, 1 ve 2 Mart’ta

Çeyrek final ilk maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart, ikinci maçlar 4, 5 ve 6 Nisan’da, yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Nisan, rövanşlarıysa 16, 17 ve 18 Mayıs’ta oynanacak.

Kayserispor’un ‘gönlüne göre olmuş’

Kupada Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor’un başkanı Erol Bedir, “Bize sarı lacivertli takımın düşmesini arzuladık. En güçlü takımla eşleşmek istiyorduk. Öyle de oldu. Yani bir ölçüde, gönlümüzdeki oldu” dedi.

‘Nerede kalmıştık?’

Asbaşkan Mehmet Çakmak Uyar ise ligde 4-1 kazandıkları maçı hatırlatarak, şunları söyledi: “İlginç bir tesadüf oldu. ‘Nerede kalmıştık’ diyerek güçlü rakibimizle kupada tur atlama mücadelesi vereceğiz. Kayserispor olarak öncelikli hedefimiz, ligde kalmak. Ancak kupada da yolumuza devam ediyoruz. Kupada Fenerbahçe ile oynayacağımız iki karşılaşma, bizi bir hayli yoracak gibi gözüküyor. Zira Fenerbahçe, Kayseri’deki yenilginin ardından çok hırslandı. O nedenle kupada oynamayan oyuncularımızdan oluşan bir 11 yerine, farklı bir takımla sahaya çıkmak zorunda kalacağız.