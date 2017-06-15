Ceylin Atik’in cesedi evinde bulunan komşuları ve bir kişi tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde evinin önünde kaybolup bir apartmanın bodrum katındaki dairede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in ölümüyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Atik’in cesedinin bulunduğu evde oturan Ş.T ve S.T. çifti de var.

Savcılıktan açıklama

Kamuoyunda infiale yol açan cinayetle ilgili Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, cinayete dair önemli ayrıntılar da ortaya çıktı.

Buna göre Ceylin’in kaybolduğuna ilişkin başvurudan sonra polis, minik kızın son görüldüğü yer olan Cumhuriyet Mahallesi Düzen Sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde, Ceylin’in yalnız olduğu görüldü. Gittiği yöndeki toplam 12 güvenlik kamerasına ait görüntülerde ise Ceylin’in geçişi görülmedi.

Bu arada Ceylin’in dedesi Mustafa Atik’e gönderilen mesaj da incelemeye alındı. Mesajın, İ.G.’nin kullandığı telefondan gönderildiği, İ.G.’nin katil zanlısı Ş.T.’nin ablasının kızı olduğu belirlendi.

İ.G. ve annesi C.G., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi, İ.G. telefon hattını kendisinin kullandığını ancak bir süre önce kaybettiğini anlattı.

Makyaj kutusuyla başına vurmuş

Bunun üzerine katil zanlısı Ş.T.’nin kocası S.T.’nin de bilgisine başvuruldu.

S.T. polislere, eşi Ş.T.’nin kendisine ‘Ceylin’in kendi evlerinde düştüğünü, daha sonra paniğe kapılarak kızı evde bulunan sandığın içerisine koyduğunu söylediğini’ anlattı. Bu gelişme üzerine evdeki aramada da sandık içinde Ceylin’in cesedi bulundu. Gözaltına alınan Ş.T. de savcılık sorgusunda suçunu kabul etti.

Ceylin’i öldürmekle suçlanan Ş.T. ifadesinde minik kızı dedesinden fidye almak için, kendi çocuğuyla oynaması bahanesiyle kandırarak evine götürdüğünü söyledi. Ancak evde bir süre sonra Ceylin’in yüzüne havluyla bastırıp bayılttığını belirten Ş.T., paniğe kapıldığını ve başına küçük makyaj kutusuyla vurup öldürdüğünü açıkladı.

Ablasının evinden telefonu çalmış

Dikkati başka yere çekmek için ablası C.G.’nin evinden yeğenine ait cep telefonuna takılı sim kartı çaldığını söyleyen Ş.T., mesajı bu telefonla kendisinin attığını itiraf etti.

Ş.T.’nin küçükken çocuğu olmayan halası R.Ö.’ye evlatlık verildiği, onun yanında büyüdüğü tespit edildi. Ayrıca Ş.T.’nin daha önce dünyaya gelen iki kızından birisini 1.5 yaşında yataktan düştüğü için, diğerini de altı aylıkken hastalıktan kaybettiği belirlendi. Ş.T.’yi tanıyanlar, psikolojik tedavi gördüğünü ve zaman zaman sorunlar yaşadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Ceylin, geçtiğimiz hafta evinin önündeki parkta oyun oynarken kaybolmuştu.

Dedesinin cep telefonuna “Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz” yazılı bir mesajın gelmesiyle çocuğun kaçırıldığına dair şüphe artmıştı.

Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşularının evinde bulunmuş, komşu S.T. ilk ifadesinde, “Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum, sandığa sakladım” demişti.