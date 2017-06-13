Ceylin Atik’in adli tıp raporu: Başında travma sonrası kan ve kemik hasarı bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dört gün önce evlerinin önünden kaybolup dün apatmanın bodrum katındaki bir dairede ölü olarak bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

İlk belirlemelere göre Ceylin’in başının arka bölümünde travmatik bir bulgu sonrasında ekimoz (kanın cilt altına sızması) tespit edildi.

Raporda ayrıca sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) saptanarak Ceylin’in başına bir darbe aldığı ihtimali belirlendi.

Cesedin üzerinde istismara dair herhangi bir bulguya ise rastlanmazken, örnekler alındı. İki gün havasız ortamda kaldığı için bedeninde bozulmaların tespit edildiği Ceylin’in kaza sonucu mu öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği gerekli testlerden sonra ortaya çıkacak.

Ceylin, dört gün önce evinin önündeki parkta oyun oynarken kaybolmuştu.

Dedesinin cep telefonuna “Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz” yazılı bir mesajın gelmesiyle çocuğun kaçırıldığına dair şüphe artmıştı.

Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşularının evinde bulunmuş, komşu S.T. ilk ifadesinde, “Ceylin yere düştü öldü, ben de korktum, sandığa sakladım” demişti.