Ceylanpınar ile Nusaybin’e sınır ötesinden roket ve havanla saldırı

Suriye’deki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hedeflerine yönelik harekatın başlamasının ardından sınırın Türkiye tarafına roket ve havan saldırısı gerçekleşti.

Fotoğraf: DHA

Barış Pınarı Harekatı, bugün saat 16.00 sıralarında Suriye’deki DSG hedeflerinin vurulmasının ardından başlamıştı.

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Harekatın başlamasının ardından Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentindeki DSG güçleri, Türkiye tarafına roketle saldırdı.

DSG’nin ateşlediği roket Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir binanın duvarına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, sınır hattındaki askeri birlikler, Kamışlı’daki DSG mevzilerini top atışına tuttu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine de DSG kontrolündeki Resulayn tarafından atılan iki havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Okullar tatil

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde harekat nedeniyle okullar tatil edildi. Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ün açıklamasında “Sınır ötesi operasyon sebebiyle müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız, 14.10.2019 Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir” dendi.