Çeyiz sandığından metamfetamin çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde C.Y.’nin evindeki aramada, çeyiz sandığında 46 gram metamfetamin bulundu.

Fotoğraf: DHA

Gençlere uyuşturucu madde satıldığına yönelik bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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Araştırmada, Sarılar Mahallesi’nde oturan ve çevrede ‘abi‘ olarak bilinen C.Y.’nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Manavgat başsavcılığının koordinasyonunda dün gece C.Y.’nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeyiz sandığının bölmesine gizlenmiş, satışa hazır halde 46 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Evli ve iki çocuklu C.Y., ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı.

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30 suç kaydı varmış

C.Y.’nin daha önce 30 suç kaydının bulunduğu, en son 24 Ocak’ta organize suç örgütü kurmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.