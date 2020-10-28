Ceyhan’dan İstanbul için kademeli mesai uyarısı: Özel sektör uygulamazsa etkisi yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İstanbul’da corona virüsü vakalarındaki artışa “Dur” demek için kademeli mesainin şart olduğunun bir kez daha altını çizdi. Ceyhan, kamuda yapılan uygulamanın özel sektör için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Eylül’de, kamu kurum ve kuruluşları için geçerli olan kademeli mesaiye geçildiğini açıklamıştı. Yerlikaya, il pandemi kurulunda özel sektör için de esnek çalışma modeli uygulanması yönünde görüş bildirildiğini, kısa süre içinde ayrıntıların açıklanacağını söylemişti.

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Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vakaların yüzde 40’ının kayda geçtiğini açıkladığı İstanbul’da bulaş riskini artıran unsurların başında toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun geldiğine dikkat çekti.

Profesör, ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda virüsün bulaş ortamlarının başında aile içi, ikinci sırada iş yerleri, üçüncü sırada toplu taşıma araçlarının geldiğini söyledi.

Bunun Türkiye için geçerli olmadığını belirten Ceyhan şöyle devam etti: “Çünkü Türkiye’de toplu taşıma araçları bu ülkelerden daha kalabalık. Özellikle İstanbul’da yollar çok uzun sürüyor. Toplu taşıma aracı ne kadar kalabalıksa, o insanların içinde ne kadar çok tedbirlere uymayan, maskesini düzgün takmayan varsa ve temas süresi ne kadar uzunsa risk o kadar artıyor.”

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‘Öyle duruma gelmiş ki…’

Ceyhan, bu soruna çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: “Trafiğe koyduğunuz ekstra her araç, trafikte ekstra sıkışıklığa yol açacaktır. Bu da insanların bir saatte gideceği yere 1.5-2 saatte gideceği anlamına gelir. Bu, temas süresini uzattığı için riski artırır. Bunun yerine etkinliği gösterilmiş tek çözüm mesailerin kademelendirilmesi ve esnek mesai. Bunu parça parça yaparsanız, yani kamuda yapıp özel sektörde uygulamazsanız ya da tersini yaparsanız bunun etkinliği az oluyor. Ama İstanbul öyle bir duruma gelmiş ki çok acil, hiç beklemeden bu kademeli mesaiye geçilmesi lazım.”

‘Toplu taşıma iş yerinden daha riskli’

Bu tedbirlerin tüm illerde alınması gerektiğine dikkat çeken profesör, esnek ve online çalışma modellerine uyum sağlamanın şart olduğunu belirterek, “‘Öyle olunca da şöyle işler aksıyor’ diye bahane geliştirmemeliyiz. Bu bir zorunluluk. Türkiye’de toplu taşıma araçları bence iş yerlerinden daha büyük risk taşıyor” dedi.

‘Buluşmalara kişi sayısı sınırı konmalı’

“Bu vakaların katlanarak artmasına neden olan en büyük faktör süper bulaştırıcılar” diyen Ceyhan, bunu önlemenin yolunun ise bir araya gelecek kişi sayısına sınır koymaktan geçtiğini söyledi.