Ceyhan’daki ‘rüşvet’ soruşturması: Eski belediye başkanı dahil beş tutuklama

Adana’da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltın alınan 17 kişiden beşi tutuklandı.
AA’nın haberine göre Ceyhan ilçesindeki başsavcılığın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, beş gün önce suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra önceki gün adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan sekizi savcılık sorgusunun ardından, üçü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D., Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin G., belediye personeli Şevket A. ve müteahhit Murat İ. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, altı şüpheliden beşinin tutuklanmasına, Selahattin G.’nin de ev hapsine karar verdi.
Kadir Aydar, 17 Mart’ta mazbatası iptal edilerek görevden uzaklaştırılmıştı.