Ceyhan’daki ‘rüşvet’ soruşturması: Eski belediye başkanı dahil beş tutuklama

Bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılanması başladı. Akpınar, doğrudan cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemediğini ifade etti.