Ceyda Karan: Yeni Osmanlıcı zihniyetle çıkılan yollar tıkalı

“Bizim büyük talihsizliğimiz” de bu. Yeni Osmanlıcı zihniyetle çıkılan yollar tıkalı. Türkiye, desteklenen işlevsiz unsurlarla askeri kapasitenin zorlandığı, hedeflere ulaşmanın imkânsızlığı kör göze parmak misali.

İttifaklar sisteminin son derece karmaşık olduğu bir zeminde, varlığı Kurtuluş Savaşı’yla tesis edilmiş bir ordu, başkalarının topraklarında bir macera içinde yuvarlanıyor, kanını akıtıyor. ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin aksine, diplomasi beceriksizliği yüzünden uluslararası yasal çerçevede görünüm feci.

Nereye kadar? Suriye’de savaşı bitirecek hakikaten yapıcı ve rasyonel bir zemine hızla dönülmesi şart. Başka da yolu yok.

Ceyda Karan’ın yazısı