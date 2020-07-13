Ceyda Karan: Mesele kültür mirasıyken ‘egemenlik’ mefhumuyla kurulan bağ tehlikelidir

Mesele bir kültür mirasıyken ‘egemenlik’ mefhumuyla kurulan bağ tutarsız ve üstelik tehlikelidir. ‘Egemenlik söylemi’, İspanya’nın Cordoba camisini, İsrail’in öyle yahut böyle de facto egemen olduğu El Aksa’yı, Balkanlar’daki Hıristiyan nüfuslu ülkelerin İslam kültür mirası eserleri üzerinde tasarruflarını baştan kabullenmeyi getirir. Özünde provokatiftir. Buna karşın AB ve ABD, Rusya ile Yunanistan gibi devletlerin tepkilerinde ‘içişlerine karışma’ olarak alınabilecek bir dilden kaçındıkları, Hıristiyan alemin ruhani temsilcilerinin cemaatlerinin hayal kırıklığını ifade ettikleri unutulmamalı.

Ceyda Karan’ın yazısı