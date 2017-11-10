Ceyda Karan: Kara komedi

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Anlaşılan yeni anayasal kriz eşliğinde Lübnan’a karşı psikolojik ve ekonomik savaş arzulanıyor. Mali kıskaç, Irak ve Suriye’deki cihatçı unsurların taşınması, yeni suikast girişimlerine tanıklık edebiliriz. Ancak bu hamleler Lübnan’da hiçbir kesimin işine yaramaz. Üstelik Körfez’in de Beyrut’la mühim ticari bağları var.

Aslında ABD yahut İsrail’in doğrudan askeri hamlesi olmadan bir şey yapmak mümkün görünmüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suudileri yankılayan beyanlarına karşın İsrail kamuoyundan “Suudiler bizi Hizbullah’la savaşa sürüklemek istiyor” temalı ikazlar da eksik değil.

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Lübnan’a bakıldığında yine aynı yanlış hesaplar görülüyor. Suud’daki son tasfiye hamlesine onayı apaçık ortada olan Trump yönetimi de işin içinde. Washington’da Vahhabi/Selefi Suudilerden Arap âlemine lider devşirilebileceğini zannedenlerin bulunması ise hakikaten kara komedi.

Ceyda Karan’ın yazısı