Ceyda Karan: Aslında Kuzey Kore’nin bile nükleer silahı olduğu meçhul

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

İkinci Dünya Savaşı sonrası ittifaklar sistemi ile güvenlik mimarisi mevzu bahis iken, Avrupa, ABD’den bağımsız kalabilir mi? Olanca çalım ve güç gösterisine rağmen aslında Kuzey Kore’nin bile nükleer silahı olduğu meçhul.

İran’ın aksine Nükleer Silahların Sınırlandırılması Anlaşması’nın imzacısı olmaktan çoktan çıkmış Kuzey Kore ile nükleer kâbus tartışılırken, Pyongyang’ı Tahran’a bağlayacak öykülerle karşılaşırsak, şaşırmayın.

Reklam

Nükleer silahsızlanma rejimi mi? Obama Nobel Barış Ödülü’nü aldı ya! ‘Irak savaşı yalanları Amerika ve dünya ahalilerınin kafasına kazındı’ da demeyin.

Suriye savaşı ‘aynı fılmin yeni versiyonunu izlediğini anlayamayanların eksik olmadığını bir dünyada’ yürütüldü.

Ceyda Karan’ın yazısı