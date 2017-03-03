Çevrimiçi müzik pazarının lideri Spotify, 50 milyon ücretli aboneye ulaştı

İsveç merkezli çevrimiçi müzik şirketi Spotify, altı aydan kısa sürede yüzde 25 oranında büyüyerek 50 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıkladı.

2008 yılında piyasaya giren Spotify, 2016 yılının eylül ayında 40 milyon ücretli abonesi olduğunu açıklamış, en yakın rakibi Apple Music ise aynı yılın aralık ayında 20 milyon abonesi olduğunu duyurmuştu.

59 ülkede aktif olarak hizmet veren şirket, ABD’nin New York kentindeki ofisini Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne taşıyıp binden fazla kişiyi işe alacak.

Ücretsiz de kullanılabilen Spotify’ın aylık fiyatlandırmayla abone olan üyeleri, şarkı geçişlerindeki reklamları dinlemezken, kaydettiği şarkılara internet bağlantısı olmadan da ulaşabiliyor.

2016 yılının sonunda açıklanan rapora göre, Amerikalılar 2016 yılında Spotify’ın da aralarında olduğu müzik platformlarından 431 milyar şarkı dinledi.