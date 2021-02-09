Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çevreye atılan zehirli balık kafalarını yiyen sekiz çoban köpeği öldü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü’ye ait sekiz çoban köpeği, bölgeye atılan zehirli balık kafalarını yedikten sonra öldü. Ünlü ile diğer hayvan sahipleri, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: foursquare.com

Geyve ilçesinin kırsal Sekiharman Mahallesi’nde yaşayan Ünlü, çoban köpeklerinin gözü önünde can çekişerek öldüğünü belirtirken, bölgedeki kurt, çakal gibi vahşi hayvanların da aynı balık kafalarından yedikten sonra öldüğü ifade edildi.

Reklam

Kendi hayvanlarının yanı sıra bazı komşularının hayvanlarını da otlattığını belirten Ünlü yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi: “Bu ne vicdansızlıktır. Bir canlıyı kasten öldürmek insanlığa sığar mı? Bu masum hayvanları katledenler en ağır biçimde cezalandırılmalı. Üzüntümüz bir yana, 400 adet küçükbaş sürümüz de şimdi sahipsiz kaldı.”

Numune alındı

Jandarma ekipleri, çevreye bırakılan balık kafalarından incelenmek üzere numune aldı. Yapılan araştırmada balık kafalarının zehirli olduğu belirlendi.

Ünlü ve diğer hayvan sahipleri suç duyurusunda bulunurken, jandarma, balıkları atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Reklam

SON HABERLER

‘Ebu Hanzala’ya 12 yıl altı ay hapis cezası

Türkiye’deki cihatçıların ‘akıl hocası’ olarak bilinen ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’a, terör örgütü El-Kaide kapsamında yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.