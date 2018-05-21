‘Çevresel etki’ mazide kaldı: Bergama’daki ocağa 10 yıllık verilerle ÇED raporu

İzmir Bergama’da altın madeninin üçüncü atık havuzunu açması için gereken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun, 10 yıllık önceki verileri baz alarak hazırlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre Ovacık’ta başta Kozak Yaylası’ndan olmak üzere çevreden getirilen cevherlerle işletilen maden ocağı, iki atık havuzu doldurunca üçüncü bir havuz açmak istedi.

Reklam

Başvuru sonrası ocağa ÇED raporu verildi. Bölgedeki doğa hakkı savunucuları, rapora karşı dava açtı. Dava kapsamında bilirkişi inceleme yaparak rapor hazırladı.

Raporda madenin ve mevcut atık havuzlarının ‘telafisi mümkün olmayan riskleri’ne dikkat çekildi. Raporda, ÇED iznine dayanak oluşturan verilerin 10-12 yıl öncesine tarihlendiği, madenin çalışmasından sonra çevreye verdiği zararın ölçülmediği aktarıldı.

Reklam

‘Durdurun’

Rapordaki veriler üzerine davacı çevreciler İzmir İdare Mahkemesi’ne başvurarak güncel verilere dayanmadan ÇED izni veren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. EGEÇEP avukatlarından Arif Ali Cangı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ÇED iznine ilişkin yürütmenin durdurulması da istedi.

‘8 milyon ton siyanürlü atık’

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel de madenin bir an önce kapatılmasını isteyerek şunları söyledi: “Üçüncü atık depolama tesisi, yeraltı su tablasının altında kalması itibarıyla yeraltı sularımızı ağır metallerle kirletecektir. Birinci derece tarım arazisi olan ve tarımsal sit ilan edilen Bakırçay Ovası’nda tarımla geçimini sağlayan binlerce ailenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yoktur. Ovacık’ta cevher bitmiştir. Yıllar önce rehabilite edilip kapatılması gerekirken çevreden getirmiş olduğu cevheri işleyerek açık tutulmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak en yakın yer olarak gözlerini diktikleri Kozak Yaylası’nın da sonunu getirecektir. Birinci derece deprem kuşağında olan Ovacık altın madeninde ikinci atık depolama tesisi de dolmuş olup, yaklaşık 8 milyon ton siyanürlü atık bölgenin kâbusu haline gelmiştir. Bu atıklar uykularımızı kaçırırken, üçüncü atık depolama tesisine izin verilmesi, floraya, faunaya ve bölge insanına büyük bir ihanet olur.”