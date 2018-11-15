Çevreciler uyardı: Mersin’de yapılacak balık çiftlikleri denizi öldürür

Mersin Çevre Dostları Derneği, Mersin’e kurulması planlanan balık çiftlikleriin ekolojik dengeyi bozacağı uyarısında bulundu.

Sözcü’nün haberine göre dernek başkanı Suna Kılıççı basın toplantısında şunları söyledi: “Ege koylarında kurulan balık çiftliklerinin denize, çevreye, turizme ve insan sağlığına verdiği zarar korkunç ve geri dönüşü on yılları alacak. Balık çiftliklerinin Mersin sahillerine kurulmasına Mersin halkı ‘Hayır’ diyor. Balık çiftliklerinin çevreye verdiği zarar sadece halkın umurunda ve onlar zarar görüyor. Balık çiftliklerinin turizmi bitirdiğini herkes biliyor ve önlem istiyor.”

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Kılıççı, ilgililerin bu çiftliklere ‘karşı çıkar gibi yaptığını’ ancak aslında destek verdiğini söyledi.

‘Ekolojik denge bozulacak’

Balık çiftliklerinin denizleri ‘öldürdüğünü’ söyleyen Kılıççı sşöyle davam etti: “Yosunlaşmanın ve deniz kirlenmesinin varlığı, zamanla ekolojik dengeyi de bozacaktır. Yat turizmini teşvik için yeni marinalar açılırken, aynı koylarda balık çiftliği açmaya izin vermek, belirgin bir çelişkidir. Halka rağmen balık çiftliklerin Mersin sahillerine yapamazsınız ve yaptırmayacağız.”