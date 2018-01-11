Çevreci çiftin katilinin eşine müebbet istemi: Şüpheli ‘intihar’ incelenmeyecek

Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun katili Ali Yamuç’un eşinin yargılandığı davada, Yamuç’un cezaevinde ölü bulunmasının dosya kapsamında alınma talebi reddedildi.

Yamuç’un eşi Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım ettiği gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ ve ‘birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendiği davanın ilk duruşması bugün görüldü.

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Yamuç, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nden duruşmaya Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Yamuç, eşinin farklı zamanlarda kendisine para verdiğini ancak paranın kaynağını bilmediğini söyledi. Ali Yamuç’un cinayeti para karşılığı işlediği iddia edilmişti.

Katil cinayeti öğrenince şaşırmış!

Eşiyle D. isimli bir kişinin evine gittiklerini, cinayeti de burada öğrendiğini savunan Fatma Yamuç, “Ölümü bu şekilde öğrendim. Eşime de söyledim, eşim de şaşırdı. Daha sonra olay yerine bakmaya gittik. Benim olaylarla bir ilgim yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Yamuç’un avukatı Osman Hüyüt, müvekkilinin suç işlemediğini savunarak tahliye istedi.

Fatma Yamuç, mağdur avukatlarından Eser Dursun’un sorusu üzerine şunları anlattı: “Necmi Bahçeci, Bartu Mermer ve ‘Çirkin’ lakaplı kişiden eşim bana hiç bahsetmedi. Fakat cezaevine görüşüne gittiğimde bana bir mektup vermişti. Bu mektubun içerisinde bu kişilerle ilgili notlar vardı. Kendisi annesine de bu suçu işlemediğini söylüyordu. Ayrıca olaydan önceki günlerde de yabancı kişiler evimize gelip gitmedi. Ben hiç görmedim.”

‘İntihar dosyası da eklensin’

Mağdurlar vekili avukat Pelin Sayın Tabak, çiftinin uzun süredir çevre mücadelesi yaptığını anlatırken şunları kaydetti: “Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tabiri caizse tam bir faciadır. Tutanaklar eksik ve hatalı düzenlenmiştir. Ali Yamuç soruşturma aşamasında suçu üstlendiği için soruşturma da bu sanık üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır. Sanık Fatma Yamuç’un da beyanları çelişkiler içermektedir. Ali Yamuç’un intiharının detaylı olarak mahkemenizce değerlendirilmesini ve buna ilişkin soruşturma dosyasının da dosyanız arasına alınmasını talep ediyoruz.”

Mahkeme, intihara ilişkin dosyanın suçun sübutuna etki etmeyecek olması nedeniyle mahkeme dosyasına alınma talebini reddetti. Fatma Yamuç’un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ne olmuştu?

Finike’de 9 Mayıs 2017’de yaşadıkları dağ evinde 61 yaşındaki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu öldürülmüş halde bulundu.

Cinayetle ilgili bölgeye yeni taşınmış 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı ve cinayeti itiraf ederek tutuklandı. Yamuç’un eşi Fatma Yamuç da bir hafta sonra cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı.

Katil zanlısı Ali Yamuç, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediğini belirtirken, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise bir mermer ocağının 50 bin lira karşılığında azmettirici olduğunu anlattı.

Ali Yamuç’a ait olduğu ve cezaevinde yazıldığı öne sürülen bir mektupta ise katil zanlısı bir başka mermer ocağı firması sahibine hitaben cinayet karşılığında kendisine söz verilen 100 bin liranın ödenmesini istedi.

Yamuç’un daha sonra cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Ancak çevreci çiftin avukatları intiharı şüpheli buldu.