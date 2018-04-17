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Yaramazlara biraz batar!

Çevreci çift cinayetinde katilin eşine beraat

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Antalya’nın Finike ilçesinde taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun katili Ali Yamuç’un eşi Fatma beraat etti.

Ali Yamuç. (Fotoğraflar: DHA)

Ali Yamuç cezaevinde ölünce davada tek sanık kalan Yamuç’a cinayete yardım istediği iddiasıyla ‘kasten öldürme’ ve ‘birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

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Ancak son duruşmada savcı, kadının ‘kasten öldürme ve yağma’ suçlarından beraatini isterken, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan cezalandırılmasına, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istemişti. Yamuç tahliye edilmişti.

‘Tek suçum eşimin bu olaya karışması’

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın üçüncü duruşması görüldü.

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Fatma Yamuç, ‘son söz’ünde “Benim tek suçum, eşimin böyle bir olaya karışmış olmasıdır. Mahkemeye bildiğim her şeyi anlattım. Bu olayla ilgili herhangi bir suçum yoktur, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Beraat ve suç duyurusu

Mahkemeye heyeti, kadının ‘kasten öldürme’ ve ‘birden fazla kişiye karşı gece vakti konutta silahla yağma’ suçlarından beraatine hükmetti.

Ancak Yamuç hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan’ savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme ayrıca, görgü tanıklarının, Ali Yamuç’un cinayetlerden önce maden ocağı sahibi olduğu iddia edilen kişiye ait siyah ciple dolaştığı ve bu kişiyle görüştüğü, bundan dolayı olayda azmettirilmiş olabileceğine yönelik ifadeleri üzerine, adı geçen kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Şüpheli cinayet

Finike’de 9 Mayıs 2017’de yaşadıkları dağ evinde 61 yaşındaki Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu öldürülmüş halde bulundu.

Cinayetle ilgili bölgeye yeni taşınmış 31 yaşındaki Ali Yamuç gözaltına alındı ve cinayeti itiraf edince tutuklandı. Yamuç’un eşi Fatma Yamuç da bir hafta sonra cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı.

Katil zanlısı Ali Yamuç, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla eve girdiği ve cinayeti işlediğini belirtirken, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise bir mermer ocağının 50 bin lira karşılığında azmettirici olduğunu anlattı.

Ali Yamuç’a ait olduğu ve cezaevinde yazıldığı öne sürülen bir mektupta ise katil zanlısı bir başka mermer ocağı firması sahibine hitaben cinayet karşılığında kendisine söz verilen 100 bin liranın ödenmesini istedi.

Yamuç’un daha sonra cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Ancak çevreci çiftin avukatları intiharı şüpheli buldu.

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