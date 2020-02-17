Çevreci cenaze için ‘insan gübreleme’ yöntemi: Cansız beden toprağa dönüştürülüyor

ABD’nin Washington eyaleti, bir ilke imza atarak, biri öldüğü zaman yakmak veya defnetmeye alternatif olarak üçüncü bir yöntemi yasallaştırdı: İnsan gübreleme. Geçen yıl mayıs ayında imzalanan ve bu mayısta yürürlüğe girecek yöntemle insanoğlunun cansız bedeni toprak haline getiriliyor. Yakınları bu toprakla bir çiçek veya ağaç dikebiliyor. ‘Çevreci’ yöntemi uygulamaya başlayan şirket, ölmeden önce gönüllü olan altı kişinin cansız bedeni üzerinde deneme yaptı ve başarılı oldu.

Fotoğraf: BBC

Yöntem, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin, yonca, çim, saman ve talaş gibi doğal maddelerle beraber, küvet benzeri bir konteyner içine konulmasını içeriyor. İnsan bedeni, ortalama 30 gün içinde mikrobiyal aktivite (mikropların, mikroorganizmaların sebep olduğu durum) sayesinde toprağa dönüşüyor.

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‘Recompose’ adlı, yöntem üzerine çalışan şirketin CEO’su Katrina Spade BBC’ye konuştu. Spade, gelecek yıl şubat ayında, Washington eyaletinde dünyada ilk kez ‘insan gübreleme hizmeti’ vermeye başlayacaklarını söyledi.

Karbon salınımını azalttı

Yöntemin yakma ve defnetmeye kıyasla karbon salınımını büyük ölçüde azalttığını vurgulayan Spade şöyle devam etti: “Küresel ısınma ve çevrenin gördüğü zarar düşünüldüğünde çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu fikir aklıma 13 yıl önce geldi. ‘Ben ölünce ne olacak? Ömrüm boyunca beni barındıran bu gezegen bana verdiklerini geri verebilir miyim’ diye düşündüm ve bugün bu noktadayız.”

Yöntem sayesinde karbon salınımının yakmaya oranla 1.4 ton azaldığını söyleyen Spade, “Tabutun ulaşımının araçlarla yapıldığı hesaba katıldığında, defnetmeye kıyasla da salınım azalıyor. Yaklaşık 1 ton daha az salınım oluyor” dedi.

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Ailelerin, hayatını kaybeden yakınlarının cansız bedenine bu işlem uygulanırken merkezlerini ziyaret edebileceğini anlatan Spade, “Toprağa dönüşünce onlara veriyoruz. Sevdiklerinin bedeninden oluşan toprağı ne yapmak istediklerine onlar karar veriyor” ifadelerini kullandı.

Defin töreninin, eyalette 8 bin ila 25 bin dolara (48 bin 350 ila 151 bin lira), krematoryumda yakmanın 6 bin dolara (36 bin 300 lira) mal olduğunu belirten Spade, bu yöntemin maliyetini ise 5 bin 500 dolara (33 bin 235 lira) olarak açıkladı.

Hayatını kaybedenelerin yakınlarının elde edilen toprağı ağaç veya bitki dikerken kullanmak istediğini veya var olan bir ağaca, bitkiye serpmek istediklerini söyleyen Spade, Washington’dan sonra Colorado eyaletinde de yöntemin yasallaşabileceğini sözlerine ekledi.