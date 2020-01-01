Çevre ve şehircilik bakanı: Beş termik santral tamamen, Soma kısmen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beş termik santralın tamamen, bir termik santralın ise kısmen kapatıldığını açıkladı.

Kurum, açıklaması sırasında. Fotoğraflar: DHA

Kapatılan termik santrallar:

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Kahramanmaraş Afşin A

Kütahya Seyitömer

Kütahya Tunçbilek

Sivas Kangal

Zonguldak Çatalağzı

Manisa Soma (kısmen)

Kurum, basın toplantısında, çevre kanunu gereği filtre takmayan santralların yöneticilerine, milletin sağlığını ilgilendiren konulardaki uyarıları ilettiklerini belirtti. Ancak önlem almayan santrallar hakkında kapatmak kararının uygulandığını söyledi.

‘Soma’da vatandaşlar termik santraldan ısınıyor, bu nedenle dört ünitesi kış boyunca çalışacak’

Kurum, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci ve 15’inci maddeleri gereği beş termik santralin tamamen, bir termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Diğer yedi santralden dördüne geçici faaliyet belgesinin verildiğini, üç santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını kaydeden Kurum, Soma’da vatandaşların büyük oranda termik santraldan kaynaklı ısıtma sistemi kurduklarını, bu bölgesel ısıtma sistemi yerine vatandaşların kendi imkanlarıyla ısıtma yapması halinde kentte hava kirliliği olacağından Soma termik santralının dört ünitesinin çalışmasına, kontrollü olarak kış boyunca müsaade edeceklerini, santralın sadece iki ünitesinin kapatıldığını söyledi. Kurum, şöyle dedi: “Soma’mızda 12 bin konut, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ısınma ihtiyaçlarını buradaki santralden karşılıyorlar. Bu nedenle Soma Termik Santralinin dört ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edeceğiz.”

Kurum, kapatılan santralların yönetimlerinin, gerekli çevresel yatırımlarını tamamlamadıkları sürece, bu tesislerin yeniden faaliyete geçmelerine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, bu santralların mevzuat gereğince altı ay içinde bakanlığa başvuracaklarını ifade etti.

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#Canlı 📡 Termik Santraller Konulu Basın Açıklaması https://t.co/a40LJBCPzb — T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (@csbgovtr) January 1, 2020

Enerji ve tabii kaynaklar bakanı: Elektrik sıkıntısı olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile birlikte şu açıklamaları yaptı: