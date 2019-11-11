Çevre ve şehircilik bakanı: Boğaziçi, kesinlikle imara açılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tepkisine yol açan Boğaziçi Kanunu’na ilişkin yaptğı konuşmada, “Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır” dedi.

Kurum, soruları yanıtlarken. Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırlamış, söz konusu İstanbul Boğazı’na dair yeni hazırlanan kanun tasarısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçe belediyelerinin yetkilerinin cumhurbaşkanlığının atamasıyla belirlenecek bir kurula devredileceği bildirilmişti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Boğaziçi Kanunu’ teklifiyle ilgili tartışmaların AKP’de rahatsızlık yarattığı, parti yönetiminin bakanlardan Meclis’e gelecek konularla ilgili açıklama yapmamalarını istediği öne sürülmüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devredilmesine ilişkin yasa tasarısı için “Sayın cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” demişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2020 yılı bütçesi görüşmelerinde, sabah saatlerinde Bakanlığın bütçe sunumunu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, akşam saatlerinde ise milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kurum, Boğaziçi Kanunu’na ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: “Boğaziçi düzenlemesi milletimizin temsilcileri olan milletvekillerimiz, Meclisimiz tarafından yapılacaktır. Boğaziçi meselesi CHP-AK Parti meselesi değildir. Mesele Boğaziçi’nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir. Meseleyi CHP-AK Parti yetki alma, verme meselesi olarak kimse görmemelidir. Boğaziçi ulusal bir sorun olup, hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Boğaziçi sorunu 16 milyonun değil, 82 milyonun hatta tüm insanlığın sorunu olarak görüyoruz. Biz bugüne kadar hiçbir çalışmamızda millete rağmen hareket etmedik. Milletimizle beraber yürüdük. İçinde milletimizin menfaati olamayan hiç birçalışmaya imza atmadık. Planlama yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda değildir. Yapılması düşünülen düzenleme de, Boğaziçi kesinlikle imara açılmayacaktır. Boğaziçi tarihi, dokusunu ve siluetini koruyacak, yeşil alanları artıracak, kaçak yapılaşma ile mücadele edecek önemli adımlıların atılacağı süreç olarak düzenleme Meclisimizdedir.”