Çevre ve Şehircilik bakanı: Antalya’da tespit edilen 413 imara aykırı yapı yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’da Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarındaki 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettiklerini belirterek hepsinin yıkılacağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kurum şu bilgileri verdi: “Bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.”

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Antalya’da 247 denetim yapıldığını belirten ve kaçak yapılara ilişkin ihbar ve şikayetlerin ALO 181’e bildirilebileceğini anımsatan Kurum şöyle devam etti: “Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.”