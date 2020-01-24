Çevre ve şehircilik bakanı, Akhisar deprem bölgesinde: ‘Kentsel dönüşüm’ elzem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, çarşamba günü meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin merkez üssü olan Musalar mahallesi ve yakın mahallelerdeki vatandaşlar, geceyi de dışarıda sokakta ateş yakarak geçirdi.

Fotoğraflar: DHA

Musalar Mahallesi sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, “İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var” dedi.

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Geceyi AFAD’ın kurduğu yardım çadırında geçiren Davut Zeybek ise, “Dün gece yine çok sayıda sarsıntı meydana geldiği için evlere giremedik. O yüzden geceyi AFAD çadırında geçirdim. Her an deprem olabilir korkusu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tahliye kararı çıkan evlerin sahipleri eşyalarını dışarı çıkarmaya başlarken, bazı mahalle sakinleri yaktıkları ateşin başında ısınmaya devam ediyor.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından mahallelere giderek, bilgi aldı. Karabörklü mahallesinin ardından sırasıyla Selçikli, Karakurt, Musalar ve Gökçeahmet mahallelerini ziyaret eden Kurum, en kısa sürede ağır hasarlı binaların yıkılıp, yeniden inşa edileceğini söyledi.

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Kurum, Akhisar Kaymakamlığı’nda, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AKP Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kırkaağaç Belediye Başkanı İsmail Gerüz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ile kriz masasında bir araya gelerek depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurum, toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasında şöyle dedi: “Depremin ardından, bakanlıklarımıza bağlı ekiplerimiz, Kızılay, AFAD ve görevli personelimiz, sahada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet ettiler. Acil ihtiyaçları gidermek ve hasar tespitlerini yapmak için ilgili birimler de sahaya indi. 2 bin 500 binada yapılan incelemede; Akhisar’da 134, Kırkağaç’ta 115 ağır hasarlı bina tespit edildi. İncelemelerde, Akhisar’da 176, Kırkağaç’ta 184 az hasarlı bina tespit ettik. Bir okulumuzun az hasarlı, diğerlerinin hasarsız olduğu tespit edildi. Mahalleleri inceledik ve bir camimizin ve bir minarenin ağır hasarlı olduğunu saptadık. Ağır hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlara uyarılarımızı yaptık ve yapacağız. Yarından itibaren ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız. Valilik ve kaymakamlık eliyle vatandaşlarımızı misafir edeceğiz.”

‘Ağır hasarlı binalar için toplamda 21 bin 500 lire acil yardım ödeneği verilecek’

Deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan vatandaşlara önümüzdeki haftadan itibaren ödemeler yapılacağını belirten Kurum, şöyle devam etti: “Ağır hasarlı yapılar için acil olarak AFAD’ın da göndereceği bedelle ilk etapta 10 bin TL toplamda 21 bin 500 TL acil yardım ödeneği verilecek. Hafif hasarlı yapılar için acil olarak ilk etapta 2 bin 500, toplam 6 bin 500 TL ödenek göndereceğiz. Vatandaşlarımızın pazartesi itibariyle kaymakamlara vereceği hesap numaralarına valilik kanalıyla ücretler yatırılacak. Kesin hasar tespit sonucunda TOKİ Başkanlığımızca hem Kırkağaç hem de Akhisar’da 100’er konut çalışmasına başlayacağız. Vatandaşlar dilediği takdirde burada hak sahibi olabilecekler. Hiçbir vatandaşlarımızı bu süreçte mağdur etmeyeceğiz. Ülkemizde yılda 6.0 ve üzerinde birçok deprem meydana geliyor. Bir asırda yaşadığımız depremlerde 80 bin canımız gitti. Her depremde kentsel dönüşümün daha elzem olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak dönüştürülmesi gereken 1, 5 milyon konutun her yıl 300 binini dönüştürmek için çalışıyoruz. Bakanlık olarak 65 bin konutun inşasına başladık. Dönüşüm hedeflerimiz; hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşümdür. Süreci, tüm belediyelerimizle birlikte yürütmeye gayret ediyoruz.”