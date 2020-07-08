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Yaramazlara biraz batar!

Çevre örgütü uyardı: Çıkarıp attığınız maske bir balinayı öldürebilir

Dünya corona virüsle mücadeleye devam ederken denizlerdeki plastik kirliliği de artıyor. Çevre örgütü Ocean Conservancy uyardı: “Bir gün öylesine çıkarıp attığınız bir maske veya eldiven rahatlıkla bir balinayı öldürebilir.”

Fotoğraf: AA

Kullanılıp atılan eldiven ve maskeler deniz ve okyanuslarda birikmeye başladı.

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Dünyanın her farklı yerlerinden dalgıç ve çevre aktivistlerinin su altındaki maske ve eldiven kirliliğini görüntülediği video ve fotoğraflar geliyor.

Kar amacı gütmeyen ABD merkezli çevre koruma organizasyonu Ocean Conservancy’nin başkan yardımcısı Doug Cress Covid-19 salgınından önce okyanuslardaki plastik atıklar meselesinde bir kriz yaşandığının altını çizerek şunları söyledi: “Şimdi bir de küresel bir salgın var. Okyanuslar hızla kirlenmeye devam ediyor. Her ay 129 milyar maske ve 65 milyar plastik eldiven çevreye bırakılıyor. Bunların çok büyük bir kısmı uygunsuz şekilde atılıyor ve sonunda okyanusa gidiyor. Bir gün öylesine çıkarıp attığınız bir maske veya eldiven rahatlıkla bir balinayı öldüren maske veya eldiven olabilir. İnsanların kayıtsızca hareket etmesini çok büyük zararlar veren sonuçları olabileceğini unutmayın.”

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