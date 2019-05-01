‘Çevre katliamı’: Tekirdağ’daki Kuru Deresi’nde balık ölümleri tedirginlik yarattı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki Kuru Deresi’nde önce renk değişti, ardından balık ölümleri gözlenmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

Fabrikaların kimyasal atıklarından kaynaklandığı öne sürülen renk değişimi ve balık ölümlerinin nedenini bulmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dereden numune alarak, incelemeye gönderdi.

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Durumdan haberdar olan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı ile dere kıyısına giderek inceleme yaptı.

Aygun: Canlılar ölümle pençeleşiyor

Milletvekili Aygun, şunları söyledi: “Karamehmet ve Ulaş mahallelerinden geçen Kuru Deresi’nde çevre katliamıyla baş başayız. Nereden geldiği belli olmayan bir kimyasal, dereyi kirletmiş ve canlılar ölüm kalım savaşı veriyor. Balık ölümleri yaşanıyor. Deredeki koku rezalet, canlılar ölümle pençeleşiyor, renk değişmiş. Bu suyun kirliliğinin kaynağını bulacağız. Ondan sonra da gerekirse yargıya teslim ederek bir daha çevreyi kirletmemeleri için mücadele edeceğiz.”

Belediye başkan yardımcısı: Çevre katliamıyle karşı karşıyayız

Baydarlı da ihbar üzerine hemen harekete geçildiğini anlatarak, “Bir çevre katliamıyla karşı karşıyayız. Bölgeden kirli, kimyasal veya asitli suların dereye atıldığını düşünüyoruz” dedi.