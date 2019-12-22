Çevre derneği endişeli: Marmaris’teki arıtma sistemi denizi kirletiyor

Muğla’nın tatil beldesi Marmaris açıklarında bulunan atık su borularının çevre kirliliğine neden olduğu bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Marmaris’e 16 kilometre mesafedeki Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki 7.5 kilometresi karada, 406 metresi de denizin 20 metre dibinde bulunan atık tahliye sistemi, suyunu Akdeniz’e döküyor.

Reklam

Marmaris Çevrecileri Derneği’nden gönüllü dalgıçlar, bu yıl bölgede dört kez inceleme yaptı. Dalgıçlar, son incelemelerinde de yarım saat suda kalarak sistemdeki arızaları ve sızdırma yapan yerleri fotoğrafladı.

Toplamda 10 tahliye bacasının yedisinde kırık var. Aşınmadan dolayı borularda çatlama ve delikler meydana geldiği belirlendi. Arıtılmayan atık sular nedeniyle çok sayıda ‘balon balığı’ ve ‘aslan balığı’ gibi tehlikeli türlerin buralarda ürediği ve hattan beslendiği de kaydedildi. Foseptiklerin sızdırmazlık özelliğini yitirdiği belirtildi.

‘Çözüm bulunmadı’

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, bölgede 2011’den beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’yle birlikte bölgede bilimsel inceleme yapıldığını ifade etti.

Reklam

Hazırlanan bilimsel raporların, hattan sorumlu Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile ilgili devlet birimlerine gönderildiği bilgisi verildi.

Kutengin, şöyle devam etti: “Aradan geçen sekiz yılda hiçbir çözüm bulunamadı. Bu yıl dört defa deniz dibindeki arıtma sistemlerini gönüllü dalgıçlarımızla inceledik. Ne yazık ki arıtma tesisi, arıtmayan sistem haline gelmiş. Yaz dönemlerinde nüfus artışına bağlı olarak gerçekleşen su tüketimindeki artış, atık su oluşumundaki artışı da beraberinde getirmektedir.”