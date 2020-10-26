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Yaramazlara biraz batar!

Çevre bakanlığı, altı yılda yaklaşık 10 milyon lira bina kirası ödemiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015-2020 yıllarında kamu hizmet binalarının kirası için yaklaşık 9.5 milyon lira ödendiğini bildirdi.

Bakanlık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2015’ten bugüne taşınmaz kirası olarak ne kadar ödendiğini açıkladı.

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Yanıta göre bakanlık kamu binaları için farklı kentlerde 2015’te 697 bin 262, 2016’da 719 bin 39, 2017’de 855 bin 653, 2018’de 1 milyon 317 bin 800, 2019’da 1 milyon 566 bin 460, 2020’de ise 2 milyon 197 bin 688 lira kira bedeli ödedi.

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