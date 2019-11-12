Çevre bakanı: Kaz Dağları’ndaki maden projesinde süreci durdurduk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Kirazlı Dağı altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme projesi’yle ilgili sürecin durdurulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

Kaz Dağları’ndaki bölge Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın arama çalışmalarının yol açtığı çevre katliamıyla gündeme gelmişti.

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Kanadalı şirket, Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmaların, madencilik ruhsatı yenilenmediği için şimdilik askıya alındığını duyurmuştu.

Arama faaliyetleri süresince bölgede farklı hesaplara göre 350 bin ila 13 bin ağaç kesildiği belirtiliyor.

Bakan Kurum, 2020 yılı bütçe görüşmelerine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesiyle ilgili bölümde sunuş konuşmasını yaptı. Bunun ardından, milletvekilleri söz alırken, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kaz Dağları’nda yaşanan ağaç katliamını gündeme getirdi.

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Bakan Kurum, CHP’li Ceylan’ın “Çevreyi korumakla görevli bakanlığınız, Çanakkale’de on binlerce ağacın kesilmesine seyirci kalmıştır” sözlerine şöyle yanıt verdi: “Çanakkale ‘Kirazlı Dağı altın ve gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme projesi’ kapsamında biz de ilgili bakanlıklarla Cumhurbaşkanı Yardımcısı nezdinde bir araya geldik ve burada hakikaten yapılan bir yanlış olup olmadığının tespiti ve gerekirse verilmiş Ruhsatların durdurulması dahil her türlü süreci o toplantı çerçevesinde değerlendirdik. Biz de doğamızı, çevremizi herkes gibi korumak istiyoruz. Bize bırakılmış emanetleri çocuklarımıza en iyi şekilde koruyarak aktarmak istiyoruz ki bu çerçevede zaten bu süreci de durdurduk.”