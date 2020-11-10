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Yaramazlara biraz batar!

Ceviz kabuğuna uyuşturucu gizlemişler

Gaziantep merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa’da sekiz adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve sekiz cep telefonu ele geçirildi.

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