Çevbir yayınevlerine tepkili: Döviz ve kâğıt krizinin faturasını çevirmene kesmeye çalışıyorlar

Çevirmenler Meslek Birliği (Çevbir), yayıncıların kitap çevirmenlerine uyguladığı iddia edilen baskıya karşı çevirmenlere destek verdi.

Büyük yayınevlerinin mevcut çevirmenlerin sözleşmelerini feshettiğini ya da sözleşmelerine yeni maddeler ekleyerek alacaklarından kesinti yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada şöyle dendi: “Büyük’, ‘güçlü’ olduğu iddia edilen ama nedense gözünü her ‘fırsat’ta çevirmenlerin aldığı mütevazı ücretlere diken birtakım yayınevlerinin, çevirmenleri arayarak mevcut sözleşmelerini feshetmek veya sözleşmelerine yeni maddeler eklemek için baskı yaptıklarını duyuyoruz. Sanki döviz krizini çevirmenler çıkarmış; sanki kâğıdın Türkiye’de üretilmesine çevirmenler engel olmuş; sanki kâğıt piyasasında spekülasyonları çevirmenler yapıyormuş gibi, döviz ve kâğıt krizinin faturasını çevirmene kesmeye çalışıyorlar.”

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Bu uygulamalarla birlikte çevirmenlerin işlerine devam edemeyeceğini, etseler dahi nitelikli çeviriler sunamayacaklarını belirten Çevbir, tüm çevirmenleri yasal ve ekonomik haklarını savunmaya çağırdı.

Açıklamada “Mevcut ilişkiler ağı içinde, her şey gibi iyi çevirinin de bir ücreti var; yabancı yayınevinin telifini, matbaanın parasını, dağıtımcıların payını kesemeyen bu ‘büyük’, ‘güçlü’ yayınevleri, çevirmenleri kölelik sözleşmelerine mecbur edemezler” ifadelerine yer verildi.