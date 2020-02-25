Cevat Kurtuluş’un, ‘beyazperdeye yansımayan Yeşilçam’ı anlatan amatör filmleri AVTO’da gösterilecek

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Cevat Kurtuluş’un (1922-1992) çektiği, bazıları ‘çöpten’ çıkan amatör filmler İstanbul’da, Arnavutköy Yalıboyu’ndaki çağdaş sanat mekanı AVTO’da gösterilecek. ‘Yeşilçam’ın hafızasına yolculuk’ niteliğindeki, ‘beyazperdeye yansımayan dünyasını’ yansıtan filmler 4-23 Mart arasında görülebilir.

Cevat Kurtuluş oyuncu arkadaşları ve yakınlarıyla tatilde, tarih bilinmiyor. Fotoğraflar: Kaynak: Türkiye 8mm Aile Filmleri Arşivi

Araştırmacı Ege Berensel, 2008 yılında, Kurtuluş’un, kendisi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş’un vefatı sonrasında çöpe düşen bazı filmlerini bir eskici deposunda buldu. Berensel, eşinin, Kurtuluş’un yönetmen bir arkadaşına verdiği filmlerine de ulaştı. Kurtuluş’un oyuncu ve sinemacı arkadaşlarındaki başka filmleri de alan Berensel, 12 filmden oluşan bir seçki hazırladı.

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Cevat Kurtuluş’un kamerasıyla aynadan yansıyan görüntüsü.

Kurtuluş’un çektiği 8mm amatör filmler, Yeşilçam’ın bugüne kadar hiç görülmemiş, kameranın gizlediği imgesel uzamını, alan-dışını ve emek mekanına ışık tutuyor.

‘Kezban Roma’da’ filminden 8mm kamerayla kaydedilmiş filme girmemiş bir tekrar sahnesi.

Filmler, Kurtuluş’un tatillerini, ev hayatını, kedilere sevgisini, İstanbul sokaklarını, gündelik hayattaki ‘anlarını’, Yeşilçam’da iş bekleyen figüranları da anlatıyor. Behice Boran’ın konuşma yaptığı bir Türkiye İşçi Partisi mitingini de…