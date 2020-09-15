Çetiner Çetin: Yunanistan Fransa’nın iteklemesi ile dış politika belirlemeye çalışıyor

Artık Türkiye, kendi çıkarlarını hiç çekinmeden dile getirebiliyor. Türkiye uzun süredir ciddi anlamda lojistik alt yapısını şekillendirdi ve güçlendirdi. Kendi savunma sanayisini geliştirerek dışa bağımlılığını he geçen gün azaltıyor.

Yunanistan’da ise tablo şöyle; Finans krizi nedeniyle geride kalan ülke şimdi bu bağlamda eksikliğini gidermek istiyor. Macron’un da Yunanistan’a bu ihtilafta destek vermesinden dolayı Atina, Fransa’dan savaş uçakları ve savaş gemileri satın alabiliyor.

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Şimdi gözler diplomasi masasında…

Ama Yunanistan diplomasi masasına gelmekten ziyade Fransa’nın iteklemesi ile dış politika belirlemeye çalışıyor…

Bu Atina’yı felakete sürüklüyor…

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Çetiner Çetin’in yazısı