Çetiner Çetin: Türkiye’nin pozitif algısı arttıkça Fransa Türkiye’yi sömürgecilikle suçluyor

Ziyaret sırasında Oktay ve Çavuşoğlu, Türklerin yaşadığı mahallede Türk bayrakları ile beklendikleri haberini alınca elbette soydaşları ziyaret etmek istediler. Lübnan iç işleri bakanlığı güvenlik gerekçesiyle ziyarete engel olmak istedi. Fransa cumhurbaşkanını karşılayan Hıristiyan Arapların coşkulu görüntüsüne benzer bir görüntü istemedikleri çok belliydi.

Ancak Oktay Türk bayrağının dalgalandığı her yere gideriz, dedi ve mahalleye ziyaret gerçekleşti.

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Yirmi altı yıl süre ile Lübnan’a hükmeden bugün hala ülkedeki tüm kiliselere din görevlilerini gönderen Fransa’nın sömürgeci ruhu bölgede bir daha hortladı. Türkiye’nin pozitif algısı bu bölgede arttıkça Fransa ve medyası Türkiye’yi sömürgecilikle suçluyor. Ancak 400 yıl bölgeyi yöneten Osmanlı’nın kültür ve dillere duyduğu saygı bile, hükmettiği bölgeye Türkçeyi dayatmamasından belli. Fransa buna baksa dahi çok şey öğrenir.

Çetiner Çetin’in yazısı