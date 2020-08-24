Çetiner Çetin: Türkiye’nin başından beri savunduğu toprak bütünlüğünün aksine bölünmüş bir Libya

Kaddafi’nin doğum yeri olan Sirte’nin silahtan arındırılmış bölge ilan edilmesi, yeni başkente dönüştürülmesi ve ülkeyi geçici olarak yöneteceği varsayılan yeni Başkanlık Konseyi’nin merkezi olması şu an Libya’nın gündemi.

Bu sürpriz gelişme müzakereci siyasi çalışmanın geri döneceğini, başkanlık ve parlamento genel seçimlerine götüreceğini, ülkenin yönetimini üstlenecek seçilmiş liderleri getireceğini söylerken diğer yandan Barka, Trablus ve Fizan bölgelerinin ayrı ayrı liderliklerinin olacağını söylüyor.

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Bu durum Türkiye’nin başından beri savunduğu Libya’nın toprak bütünlüğünün aksine bölünmüş bir Libya ortaya koyuyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayez el Sarrac ve Tobruk Parlamento Başkanı Akile Salih tarafından eş zamanlı olarak ateşkes ilan edildi ancak savaş lordu lakaplı Halife Hafter’den, sorunun bizzat kendisinden hala ses yok.

Çetiner Çetin’in yazısı