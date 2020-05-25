Çetiner Çetin: Rusya, Libya’yı ikiye bölmeyi hedefliyor

Libya’da işler darbeci General Halife Hafter aleyhine, BM’nin tanıdığı, bizim de desteklediğimiz Fayaz al Serrac hükümeti lehine ilerliyor. İlerliyor ama vekalet savaşının diğer oyuncuları Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır yeni formüllerle iç savaşı tırmandırmaya çalışıyor.

Vekiller Hafter’in savaşçılarını silahlandırıyor. Bir Rus savaş uçağı bölgeye yollandı bile. Rusya Libya’yı Hafter’e teslim etmekten vazgeçti. Yeni plan ülkeyi ikiye bölmek.

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Asıl soru şu: Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan oluşan pakt ile doğrudan karşı karşıya gelir mi?

Çetiner Çetin’in yazısı