Çetiner Çetin: Rus medyası Kremlin’in Esad’dan bıktığını yazıyor

Rus medyası Kremlin’in Suriye devlet başkanı Esad’dan bıktığını yazıyor. İddiaların işaret ettiği isim Kuzen Rami, Esad’ın kuzeni Rami Makhlouf…

Londra’da bir açık artırmada ünlü İngiliz ressam David Hockneys’in ‘The Splash’ adlı eseri 26 milyon avroya satıldı. Rus Gosnovosti gazetesi eseri alan kişiyi ifşa etti.

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Bu kişi ülkesi açlıktan iç savaştan kırılan Beşar Esad’dı.

Tablo, yüzde 80’i fakirlik sınırının altında yaşarken ülkedeki evlerin yüzde 45’i ve hastanelerin yüzde 50’sinin yerle bir olduğu (bkz. Dünya Bankası) Suriye’nin başkentine doğru yola çıkmıştı.

Moskova’dan yavaş yavaş Esad ve ailesini eleştiren, ifşa eden haberler çıkıyor. Müttefik cephesinde Esad’ın gözden çıkarıldığı konuşuluyor.

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Çetiner Çetin’in yazısı