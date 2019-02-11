Çetiner Çetin: Plan, silahlı grubun Dicle ile Fırat arasına konuşlanmasını kapsıyor

Kaynaklarımdan aldığım bir başka bilgiye göre, bu plan Arap “el Nahba güçleri” ve Irak Kürdistan’ında eğitilen Suriye peşmergesinden 8-12 bin arasında silahlı grubun Dicle ile Fırat nehirleri arasına konuşlanmasını kapsıyor. Peşmergelerin önerilerini, etnik hassasiyetlerini de gözetmeyi amaçlıyor. Zira bu öneri, Arapların Rakka’ya bağlı Tel Abyad ve Haseke’ye bağlı Resulayn’da, Kürt savaşçıların ise Fişhabur ve Kamışlı’da konuşlanmasını içeriyor. Öte yandan da gerilimi azaltmak için peşmerge ile YPG arasında temaslar da sürüyor. Ancak Türkiye bu planda, Kandil’e doğrudan bağlantılı 7 bin teröristin bölgeden çıkarılmasını birinci şart olarak ortaya koyduğu söyleniyor.

Çetiner Çetin’in yazısı