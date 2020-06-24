Çetiner Çetin: Macron’un söylediklerinin sahada karşılığı yok

Ülkesini mali çıkmazdan Libya’daki emperyal operasyonlarla kurtarmayı hedefleyen Macron, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bugün Türkiye’nin Libya’da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin Konferansında verilen tüm taahhütlerini ihlal ettiğini çok net bir şekilde söyleme fırsatım oldu. Türkiye’nin Libya’da oynadığı role müsamaha göstermeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Sahada bu söylemin bir karşılığı var mı? Hayır…

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Suriye’de 200 askeri ile YPG’nin arkasında durmaya çalışan Fransa, Amerikan askerinin bölgeden çekilmesi ile sahada çırılçıplak kaldı. Askerlerini bölgeden tahliye etmek için Ankara ile temas kurma talebi dahi karşılık bulmazken ABD askeri konvoyuna sığınarak Suriye’den çekilmişti. Şimdi Libya’da da benzer bir akıbete uğrayamayacağını kimse garanti edemez.

Çetiner Çetin’in yazısı