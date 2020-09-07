Çetiner Çetin: Macron’un daha cüretkar adımlar atmaya çalışabileceğini göz ardı etmemeliyiz

Türk yetkililerin Fransa’nın Doğu Akdeniz’de – Lübnan dahil – elindeki kartlara dair tüm senaryoları masaya yatırması gerekiyor. Lübnan kartına karşı ABD’nin Hizbullah tavrı ve Lübnan-İsrail arasında deniz yetki alanlarına dair nasıl kartlar açabileceğini iyi çalışmalıdır.

Bölge dinamiklerine baktığımızda; Lübnan’ın, Fransa’nın bölgedeki son nüfuz merkezi olduğunu hatırlatarak burayı, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşananlar karşısında stratejik bir mevki olarak gördüğünü ve bundan sonra Macron’un daha cüretkâr adımlar atmaya çalışabileceğini göz ardı etmemeliyiz.

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Çetiner Çetin’in yazısı