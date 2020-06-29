Çetiner Çetin: Macron, Çöl Tilkisi Erwin Rommel’in hayat hikayesini yeniden okusa iyi olur

Libya açıklarında birbirine öfke ile bakan savaş gemileri…

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi tahrik eden ifadeleri…

Reklam

Akla ilk gelen soru şu: NATO üyesi ve AB üyeliğine aday konumundaki bir ülke ile karşı karşıya gelmeyi göze alan, derin çatlaklar ve çelişkiler oluşturma hevesindeki Macron neyin peşinde?

Libya Afrika kıtasına açılan en önemli kapı. Tarih boyunca Libya halkının, yerel kabilelerin desteğini almadan Libya çöllerinde tutunmak mümkün olmamıştır. Macron, Alman komutan Çöl Tilkisi Erwin Rommel’in hayat hikayesini yeniden bir okusa iyi olabilir.

Meraklısı için şöyle özetleyeyim: Hitler’in generallerinden Rommel’e Afrika cephesinde uyguladığı cin fikir ve taktikleri nedeniyle ‘Çöl Tilkisi’ lakabı takılmıştı. 1942’de Tobruk’ta ittifak kuvvetlerine karşı el-Alameyn Savaşı’nda büyük bir yenilgiye uğradı. Bunun nedeni ise yerel halkın, aşiretlerin desteğini almadan müttefik ordularına karşı savaşmasıydı. Libya çöllerinde ordusu ile hüsrana uğradı. Savaş teknikleriniz ne olursa olsun böylesi bir ülkede aşiretleri, kabileleri yanınıza almazsanız yolda kalırsınız.

Reklam

Çetiner Çetin’in yazısı